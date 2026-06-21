مذاکرات سرنوشتساز ایران و آمریکا در سوئیس؛ هرمز و لبنان روی میز گفتوگوها
در حالی که تنشهای منطقهای پیرامون لبنان و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، هیئتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای نخستین بار پس از امضای تفاهمنامه اخیر، راهی سوئیس شدهاند تا درباره نحوه اجرای تعهدات و مدیریت پروندههای حساس منطقهای گفتوگو کنند.
به گزارش ایلنا، نگاهها به اقامتگاه بورگناشتوک در سوئیس دوخته شده است؛ جایی که قرار است نخستین دور مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا پس از امضای تفاهمنامه اخیر برگزار شود. این نشست در شرایطی برگزار میشود که همزمان با تلاشها برای تثبیت آتشبس و کاهش تنشها در منطقه، پروندههای حساسی همچون لبنان و تنگه هرمز نیز به دستور کار طرفین اضافه شده است.
بر اساس اعلام دفتر نخستوزیر پاکستان، نشستهای فنی مرتبط با اجرای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن روز یکشنبه در سوئیس آغاز خواهد شد. در همین حال، برخی منابع دیپلماتیک غربی از گنجانده شدن موضوع تحولات لبنان و وضعیت درگیری میان رژیم صهیونیستی و حزبالله در دستور کار مذاکرات خبر دادهاند؛ موضوعی که از نگاه ناظران، نشاندهنده پیوند خوردن پروندههای امنیتی منطقه با روند گفتوگوهای سیاسی میان ایران و آمریکاست.
در سوی ایرانی، هیئتی متشکل از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مسئولان ارشد سیاسی و امنیتی وارد سوئیس شدهاند. در مقابل، هیئت آمریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در این مذاکرات حضور خواهد داشت.
همزمان، پاکستان و قطر نیز به عنوان دو میانجی اصلی این روند، نقش فعالی در پیشبرد گفتوگوها ایفا میکنند. اسلامآباد اعلام کرده است که نشستهای فنی با نظارت مشترک پاکستان و قطر برگزار میشود و مقامات این کشور در حاشیه مذاکرات با طرفهای مختلف دیدار خواهند کرد.
محور اصلی مذاکرات، بررسی روند اجرای تفاهمنامهای است که به گفته منابع مختلف، بر توقف عملیات نظامی در جبهههای مختلف، بازگشایی تنگه هرمز برای عبور کشتیهای تجاری و رفع محدودیتهای دریایی علیه ایران تمرکز دارد. با این حال، مقامات ایرانی تأکید کردهاند که هدف هیئت اعزامی، مذاکره درباره توافقی جدید نیست، بلکه ارزیابی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات پذیرفتهشده است.
در آستانه آغاز مذاکرات، تحولات میدانی نیز بر فضای گفتوگوها سایه افکنده است. گزارشهایی از اجرای آتشبس در جنوب لبنان منتشر شده، اما همزمان برخی منابع از تداوم حضور نیروهای اسرائیلی در بخشهایی از مناطق مورد مناقشه خبر میدهند. همچنین منابع رسانهای غربی مدعی شدهاند که تهران خواستار دریافت تضمینهایی درباره توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان پیش از آغاز مذاکرات شده است.
از سوی دیگر، تصمیم ایران برای بستن تنگه هرمز در واکنش به آنچه «نقض تعهدات و ادامه تجاوزات اسرائیل» عنوان شده، بر اهمیت این مذاکرات افزوده است. مقامات ایرانی این اقدام را بخشی از پاسخ مرحلهای تهران دانسته و نسبت به ادامه روند کنونی هشدار دادهاند.
تحلیلگران معتقدند نشست سوئیس صرفا یک دور گفتوگوی سیاسی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش میزان اراده طرفین در اجرای توافقات و جلوگیری از بازگشت منطقه به چرخه تنش و درگیری محسوب میشود. از این رو، نتایج این مذاکرات میتواند تأثیر مستقیمی بر معادلات امنیتی و سیاسی منطقه در هفتهها و ماههای آینده داشته باشد.