به گزارش ایلنا، نشریه پولیتیکو نوشت: در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله‌ای تازه شده است، کی‌یف با تکیه بر نسل جدید پهپادهای دوربرد خود، دامنه حملات را به عمق خاک روسیه گسترش داده و زیرساخت‌های نظامی و انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند هدف از این عملیات‌ها، افزایش فشار بر مسکو و وادار کردن آن به پایان دادن به جنگ است.

پهپادهای انتحاری دوربرد «لیوتی» به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تهاجمی اوکراین تبدیل شده‌اند. این پهپادها قادرند کلاهک‌های سنگین حمل کرده و اهدافی را در فاصله بیش از دو هزار کیلومتری مورد اصابت قرار دهند؛ قابلیتی که امکان حمله به تأسیسات حساس در نقاط دوردست روسیه را فراهم کرده است.

به گفته یک فرمانده اوکراینی، این پهپادها اکنون ستون فقرات عملیات موسوم به «حملات عمقی» را تشکیل می‌دهند؛ عملیاتی که با هدف ضربه زدن به مراکز پشتیبانی جنگ روسیه در پشت خطوط نبرد طراحی شده است.

در ماه‌های اخیر، شدت این حملات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پهپاد به سمت اهدافی در خاک روسیه پرتاب می‌شود. در یکی از تازه‌ترین حملات، یک تأسیسات نفتی در نزدیکی مسکو هدف قرار گرفت که به اختلال موقت در فعالیت برخی فرودگاه‌های پایتخت روسیه انجامید.

اوکراین در این حملات از تاکتیک «ضربات ترکیبی» بهره می‌گیرد؛ روشی که در آن پهپادهای انتحاری، پهپادهای فریب‌دهنده و پرنده‌های تهاجمی پرسرعت به‌طور هم‌زمان به کار گرفته می‌شوند تا سامانه‌های دفاع هوایی روسیه را دچار سردرگمی و فرسایش کنند.

تأسیسات نفتی و مراکز نظامی روسیه در صدر فهرست اهداف اوکراین قرار دارند. کی‌یف معتقد است این مراکز نقشی کلیدی در تأمین مالی و پشتیبانی عملیات نظامی روسیه ایفا می‌کنند و هدف قرار دادن آن‌ها می‌تواند هزینه‌های جنگ را برای مسکو افزایش دهد.

مقام‌های اوکراینی تأکید می‌کنند که این حملات حامل یک پیام روشن برای روسیه است. به گفته یکی از فرماندهان ارتش اوکراین، روس‌ها در آغاز جنگ تصور می‌کردند با یک «عملیات نظامی ویژه» روبه‌رو هستند، اما اکنون با واقعیت یک جنگ تمام‌عیار مواجه شده‌اند؛ جنگی که آثار آن به داخل خاک روسیه نیز رسیده است.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پهپادها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار بر مسکو می‌داند و امیدوار است تداوم این حملات، روسیه را به پذیرش مذاکرات و پایان جنگ نزدیک‌تر کند.

نشانه‌های تأثیر این راهبرد به تدریج در بخش انرژی روسیه نمایان شده است. برخی پالایشگاه‌ها ناچار به کاهش تولید یا توقف بخشی از فعالیت‌های خود شده‌اند و مقام‌های روسی نیز از انجام تعمیرات اضطراری در برخی تأسیسات خبر داده‌اند.

کارشناسان نظامی غربی معتقدند وسعت جغرافیایی روسیه که در گذشته یک مزیت دفاعی به شمار می‌رفت، اکنون به چالشی امنیتی تبدیل شده است؛ زیرا اوکراین توانسته با استفاده از فناوری‌های جدید، اهداف پراکنده و دوردست را با دقت بیشتری مورد حمله قرار دهد.

هم‌زمان، اوکراین به توسعه توانمندی‌های پهپادی خود ادامه می‌دهد. برخی مدل‌های جدید قادرند محموله‌های انفجاری سنگین‌تر حمل کنند و به اهدافی در فواصل بسیار دور، حتی در مناطق شرقی روسیه، دست یابند.

کی‌یف همچنین از سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی به نام «پریزما» برای مدیریت عملیات پهپادی استفاده می‌کند. این سامانه با تحلیل داده‌های آب‌وهوایی، وضعیت پدافند هوایی و فعالیت‌های جنگ الکترونیک روسیه، مسیرهای پروازی پهپادها را به‌صورت مداوم بهینه‌سازی می‌کند.

مقام‌های اوکراینی معتقدند ترکیب فناوری‌های نوین، تجربه عملیاتی و استفاده گسترده از پهپادها، توان این کشور را برای نفوذ به مناطق به‌شدت محافظت‌شده روسیه افزایش داده و چالش تازه‌ای را پیش روی سامانه‌های دفاعی مسکو قرار داده است.

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