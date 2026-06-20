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۱۰ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

۱۰ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
کد خبر : 1801826
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وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته دو شهید و هشت زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۸ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که  از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، ۱ هزار و ۷ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۱۶۵ تن نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین از آغاز زمان آغاز نسل کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است

 

 

 

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