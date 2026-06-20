۱۰ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۸ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، ۱ هزار و ۷ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۱۶۵ تن نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین از آغاز زمان آغاز نسل کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۱۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است

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