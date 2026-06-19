به گزارش ایلنا، منابع سیاسی در تل‌آویو مدعی شدند تعویق ناگهانی سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به سوئیس تنها ناشی از مشکلات لجستیکی نبوده و ریشه اصلی آن به اختلافات پیرامون وضعیت لبنان و حضور نیروهای اسرائیلی در این کشور بازمی‌گردد.

قرار بود ونس برای شرکت در مذاکرات فنی میان آمریکا و ایران درباره توافق اخیر میان دو طرف راهی سوئیس شود، اما این سفر در آخرین لحظات لغو شد. پیش‌تر سخنگوی معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که جزئیات و سازوکار دور بعدی مذاکرات با ایران هنوز نهایی نشده است.

روزنامه «معاریو» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مشکلات مربوط به خروج هیئت ایرانی از کشور، عامل اصلی توقف مذاکرات، پرونده لبنان بوده است. این منابع مدعی‌اند تهران آغاز گفت‌وگوها را به خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان مشروط کرده و از واشنگتن خواسته است تل‌آویو را به اجرای این اقدام وادار کند.

بر اساس این گزارش، ایران خواستار مشاهده نشانه‌های عملی و ملموس از اجرای توافق‌های آتش‌بس و کاهش تنش در لبنان شده است. منابع اسرائیلی همچنین مدعی شدند که جی‌دی ونس از تکرار حوادث امنیتی در لبنان و تأثیر آن بر روند مذاکرات ابراز نارضایتی کرده است.

در همین راستا، محافل اسرائیلی حمله اخیر حزب‌الله به نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ــ که به کشته شدن چهار نظامی از جمله یک فرمانده گردان منجر شد ــ را بخشی از یک راهبرد هماهنگ‌شده از سوی ایران توصیف کرده‌اند. به ادعای این منابع، هدف از این اقدام، تحریک اسرائیل به واکنشی شدید و سپس افزایش فشارهای بین‌المللی بر واشنگتن برای وادار کردن تل‌آویو به خروج از لبنان بوده است.

منابع مذکور مدعی‌اند تهران بر این باور بوده که اسرائیل پس از چنین حمله‌ای امکان عقب‌نشینی نخواهد داشت و در نتیجه، واکنش نظامی گسترده‌ای نشان خواهد داد؛ واکنشی که می‌تواند فضای مذاکرات را پیچیده‌تر کرده و فشارهای سیاسی بر آمریکا و اسرائیل را افزایش دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که افزایش فشارهای بین‌المللی نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. به‌ویژه پس از آنکه وزیر خارجه فرانسه از آمریکا خواست برای توقف حملات اسرائیل در لبنان بر تل‌آویو فشار وارد کند؛ موضعی که رسانه‌های اسرائیلی آن را همسو با تلاش‌ها برای تبدیل پرونده لبنان از یک موضوع امنیتی و نظامی به یک بحران سیاسی بین‌المللی دانسته‌اند.

هم‌زمان برخی رسانه‌های عبری‌زبان به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش دادند که دونالد ترامپ از اسرائیل خواسته است در این مقطع حساس، از اقداماتی که می‌تواند مذاکرات با ایران را به بن‌بست بکشاند، خودداری کند. بر اساس این گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا نگران است تشدید تنش‌ها به افزایش قیمت نفت و تضعیف توافقی منجر شود که آن را یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی خود می‌داند.

با این حال، مقامات اسرائیلی تأکید کرده‌اند که قصدی برای ناکام گذاشتن ابتکار ترامپ ندارند، اما در عین حال حاضر نیستند به بهای آنچه «ملاحظات امنیتی» می‌خوانند، از مواضع خود در لبنان عقب‌نشینی کنند.

منابع اسرائیلی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که با وجود آگاهی تل‌آویو از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک هرگونه پاسخ نظامی شدید، احتمال خودداری از واکنش به حملات اخیر حزب‌الله بسیار اندک است و اسرائیل خود را ناگزیر به پاسخ می‌داند.

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