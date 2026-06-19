بحران در روابط رم و واشنگتن؛ وزیر خارجه ایتالیا سفر به آمریکا را لغو کرد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره جورجیا ملونی، نخست‌وزیر اعلام کرد سفر رسمی خود به ایالات متحده را که قرار بود روزهای ۲۱ و ۲۲ ژوئن انجام شود، لغو کرده است.

تایانی در بیانیه‌ای تصریح کرد: «سخنان توهین‌آمیز و غیرقابل قبول رئیس‌جمهور آمریکا علیه نخست‌وزیر ایتالیا، در واقع اهانت به کل ملت ایتالیاست. به همین دلیل تصمیم گرفتم سفر خود به آمریکا را لغو کنم.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که جورجیا ملونی نیز ادعای ترامپ مبنی بر اینکه او برای گرفتن عکس مشترک در حاشیه نشست گروه هفت «التماس کرده است» را به‌شدت رد کرد.

نخست‌وزیر ایتالیا با ابراز شگفتی از این اظهارات گفت: «برخی حرف‌ها نیازمند پاسخ فوری هستند. سخنان دونالد ترامپ کاملا ساختگی است و صادقانه بگویم از شنیدن آن متعجب شدم.»

ملونی همچنین افزود: «نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور آمریکا چنین رفتاری با متحدان خود دارد. متأسفانه این نخستین بار هم نیست. ای کاش همین میزان قاطعیت را در برابر دشمنان غرب و دشمنان آمریکا نشان می‌داد.»

وی در ادامه تأکید کرد: «یک نکته را باید به خاطر داشته باشد؛ من و ایتالیا هرگز التماس نمی‌کنیم.»

ماجرا از آنجا آغاز شد که ترامپ در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی ایتالیایی «لا۷» مدعی شد ملونی در جریان نشست اخیر گروه هفت اصرار زیادی برای گرفتن عکس مشترک با او داشته است.

به نقل از این شبکه، ترامپ گفته بود: «او از من خواهش می‌کرد با او عکس بگیرم. واقعا به دنبال چنین عکسی بود. من تمایلی نداشتم، اما در نهایت از روی دلسوزی پذیرفتم.»

این اظهارات با واکنش تند مقامات ایتالیایی روبه‌رو شده و به تنش دیپلماتیک کم‌سابقه‌ای میان رم و واشنگتن دامن زده است.

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