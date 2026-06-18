لولا دا سیلوا از ترامپ خواست در انتخابات برزیل مداخله نکند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور برزیل، از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، خواست از دخالت در امور سیاسی داخلی برزیل خودداری کند.

لولا پس از اجلاس گروه هفت در روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «در انتخابات برزیل دخالت نکنید».

وی ضمن اذعان به حق رئیس جمهور آمریکا برای داشتن ترجیحات شخصی و ایدئولوژیک، تاکید کرد که ملت‌ها باید به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند.

لولا خاطرنشان کرد که ترامپ آزاد است تا دوستی خود را با خانواده بولسونارو حفظ کند.

اظهارات لولا پس از دیدار اخیر ترامپ و « فلاویو بولسونارو» سناتور برزیلی، پسر رئیس جمهور سابق، در کاح سفید صورت گرفت.

فلاویو، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۶ برزیل، از این دیدار برای انتقاد از دولت لولا و لابی علیه تعرفه‌های ایالات متحده استفاده کرد.

ترامپ و بولسوناروی پدر، به ویژه در دوران ریاست جمهوری بولسونارو و دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، از دوستی سیاسی نزدیکی برخوردار بودند.

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