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سفر عون به آمریکا در مسیر «تفاهم مشروط»؛ حمایت مالی و نظامی در برابر حصر سلاح

سفر عون به آمریکا در مسیر «تفاهم مشروط»؛ حمایت مالی و نظامی در برابر حصر سلاح
کد خبر : 1800825
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یک رسانه لبنانی گزارش داد سفر رئیس‌جمهور این کشور به واشنگتن در چارچوب یک «تفاهم مشروط» میان طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حال شکل‌گیری است؛ توافقی که بر اساس آن، حمایت مالی و نظامی از لبنان در ازای پیشرفت در پرونده «حصر سلاح در دست دولت» مورد بحث قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، شبکه «الجدید» لبنان به نقل از منابع آگاه گزارش داد هدف اصلی سفر جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان به آمریکا، دریافت تعهداتی از واشنگتن و ریاض برای حمایت از ارتش لبنان و کمک به اقتصاد این کشور است.

به گفته این منابع، این حمایت‌ها در مقابل پیشرفت در پرونده «حصر سلاح در دست دولت» و تقویت نقش نهادهای رسمی لبنان مطرح شده است.

دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود رئیس‌جمهور لبنان ظرف یکی دو هفته آینده به آمریکا سفر خواهد کرد.

در ادامه گزارش «الجدید» آمده است که یک سازوکار منطقه‌ای متشکل از پاکستان، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و ایران در حال آماده‌سازی برای برگزاری نخستین نشست خود پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران است؛ نشستی که قرار است به بررسی تحولات منطقه‌ای و برخی مسائل مرتبط با روابط ایران با کشورهای منطقه بپردازد.

بر اساس این ادعا، پرونده لبنان نیز در دستور کار این نشست قرار خواهد گرفت.

این رسانه همچنین مدعی شده است موضوع «مناطق آزمایشی» در لبنان در حال بررسی است، هرچند جزئیات آن هنوز نهایی نشده و قرار است در نشست‌های آتی در واشنگتن درباره آن تصمیم‌گیری شود.

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