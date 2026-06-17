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ونس:

متن تفاهم‌نامه با ایران حداکثر تا جمعه منتشر خواهد شد

متن تفاهم‌نامه با ایران حداکثر تا جمعه منتشر خواهد شد
کد خبر : 1800771
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معاون رئیس‌ جمهور آمریکاگفت که متن تفاهم‌نامه با ایران حداکثر تا جمعه منتشر خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ‌الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس‌ جمهور آمریکاگفت که متن تفاهم‌نامه با ایران حداکثر تا جمعه منتشر خواهد شد.

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا ‌اعلام کرد: «به طور خلاصه، دستاورد این تفاهم‌نامه بازگشایی فوری تنگه هرمز است و به همین دلیل است که شاهد کاهش قیمت نفت هستیم!»

‌جی دی ونس‌ گفت: «این تفاهم‌نامه چارچوبی را برای ایرانیان فراهم می‌کند تا از برخی مزایا بهره‌مند شوند و به اقتصاد جهانی بازگردند.»

و.ی افزود: «طرف پاکستانی از ما خواست که متن کامل تفاهم‌نامه را برای مدتی منتشر نکنیم. ما در تلاشیم تا متن را قبل از جمعه منتشر کنیم؛ زیرا می‌خواهیم مردم آمریکا از این توافق مطلع شوند.»

 

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