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استقبال ناتو از توافق ایران و آمریکا

استقبال ناتو از توافق ایران و آمریکا
کد خبر : 1800746
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دبیرکل ناتو اعلام کرد‌ که ناتو از توافق ‌آمریکا با ایران استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو اعلام کرد‌ که ناتو از توافق ‌آمریکا با ایران استقبال می‌کند.

دبیرکل ناتو از توافق در حال شکل‌گیری میان آمریکا و ایران استقبال کرد و بازگشایی تنگه هرمز را «گامی بسیار مهم برای کاهش تنش‌ها در منطقه دانست.

وی در نشست خبری پیش از جلسه وزیران دفاع این ائتلاف در بروکسل مدعی شد توافقی که به گفته او توسط کاخ سفید حاصل شده، فرصتی برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فراهم کرده است.

 

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