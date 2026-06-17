خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شویگو دبیرکل سازمان ملل را به مانع‌تراشی در اجرای طرح غلات دریای سیاه متهم کرد

شویگو دبیرکل سازمان ملل را به مانع‌تراشی در اجرای طرح غلات دریای سیاه متهم کرد
کد خبر : 1800665
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای امنیت روسیه دبیرکل سازمان ملل را به مانع‌تراشی در اجرای طرح علات دریایی سیاه متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد را به مانع‌تراشی در اجرای طرح غلات دریای سیاه متهم کرد و اظهار داشت که روسیه و ترکیه به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

شویگو در جریان دیدار با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، در مورد طرح غلات دریای سیاه گفت: «روسیه و ترکیه در آن زمان به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده‌اند. طرف ثالث درگیر در این توافق هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند».

مقام روس توضیح داد: «منظور من سازمان ملل متحد است، آقای گوترش».

به گفته وی، مسکو و آنکارا تمام تلاش خود را برای تضمین اجرای توافق‌نامه‌های ۲۰۲۲ استانبول در مورد اوکراین انجام دادند، اما غرب مانع این توافق‌نامه‌ها شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی