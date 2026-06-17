شویگو دبیرکل سازمان ملل را به مانعتراشی در اجرای طرح غلات دریای سیاه متهم کرد
دبیر شورای امنیت روسیه دبیرکل سازمان ملل را به مانعتراشی در اجرای طرح علات دریایی سیاه متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد را به مانعتراشی در اجرای طرح غلات دریای سیاه متهم کرد و اظهار داشت که روسیه و ترکیه به طور کامل به تعهدات خود عمل کردهاند.
شویگو در جریان دیدار با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، در مورد طرح غلات دریای سیاه گفت: «روسیه و ترکیه در آن زمان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردهاند. طرف ثالث درگیر در این توافق هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند».
مقام روس توضیح داد: «منظور من سازمان ملل متحد است، آقای گوترش».
به گفته وی، مسکو و آنکارا تمام تلاش خود را برای تضمین اجرای توافقنامههای ۲۰۲۲ استانبول در مورد اوکراین انجام دادند، اما غرب مانع این توافقنامهها شد.