به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد را به مانع‌تراشی در اجرای طرح غلات دریای سیاه متهم کرد و اظهار داشت که روسیه و ترکیه به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

شویگو در جریان دیدار با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، در مورد طرح غلات دریای سیاه گفت: «روسیه و ترکیه در آن زمان به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده‌اند. طرف ثالث درگیر در این توافق هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند».

مقام روس توضیح داد: «منظور من سازمان ملل متحد است، آقای گوترش».

به گفته وی، مسکو و آنکارا تمام تلاش خود را برای تضمین اجرای توافق‌نامه‌های ۲۰۲۲ استانبول در مورد اوکراین انجام دادند، اما غرب مانع این توافق‌نامه‌ها شد.

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