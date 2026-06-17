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پکن:

صداهای بیشتری از کشورهای جنوب جهانی در سازمان ملل شنیده شود

صداهای بیشتری از کشورهای جنوب جهانی در سازمان ملل شنیده شود
کد خبر : 1800587
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چین خواستار شنیده شدن صداهای بیشتری از کشورهای جنوب جهانی در سازمان ملل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، امروز -چهارشنبه- گفت که بازارهای نوظهور از نمایندگی ناکافی در سازمان ملل رنج می‌برند و اقتدار آن به طور فزاینده‌ای با تشدید اختلافات سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان به چالش کشیده شده است.

این اظهارات که شامل اشاره مختصری به درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین هم بود، در یک نشست خبری در پکن مطرح شد.

وانگ با درخواست برای شنیده شدن صداهای بیشتر از کشورهای جنوب جهان گفت: «کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، اعضای برابر جامعه بین‌المللی هستند».

 

 

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