پکن:
صداهای بیشتری از کشورهای جنوب جهانی در سازمان ملل شنیده شود
چین خواستار شنیده شدن صداهای بیشتری از کشورهای جنوب جهانی در سازمان ملل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، امروز -چهارشنبه- گفت که بازارهای نوظهور از نمایندگی ناکافی در سازمان ملل رنج میبرند و اقتدار آن به طور فزایندهای با تشدید اختلافات سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان به چالش کشیده شده است.
این اظهارات که شامل اشاره مختصری به درگیریهای خاورمیانه و اوکراین هم بود، در یک نشست خبری در پکن مطرح شد.
وانگ با درخواست برای شنیده شدن صداهای بیشتر از کشورهای جنوب جهان گفت: «کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه، اعضای برابر جامعه بینالمللی هستند».