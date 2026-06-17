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پولیتیکو گزارش داد:

آمریکا در حال بررسی وضع عوارض بر کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند

آمریکا در حال بررسی وضع عوارض بر کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند
کد خبر : 1800542
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پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت آمریکا در حال بررسی اقداماتی برای از سرگیری تردد نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز، از جمله احتمال اعمال هزینه بر کشتی‌هایی است که توسط کشتی‌های آمریکایی اسکورت می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت آمریکا در حال بررسی اقداماتی برای از سرگیری تردد نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز، از جمله احتمال اعمال هزینه بر کشتی‌هایی است که توسط کشتی‌های آمریکایی اسکورت می‌شوند.

به گفته این روزنامه، کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌هایی برای ترغیب صاحبان کشتی و شرکت‌های بیمه به از سرگیری استفاده از تنگه هرمز با توجه به مذاکرات جاری بین ایالات متحده و ایران است.

این گزارش خاطرنشان کرد که یکی از پیشنهادهای در حال بررسی، اعطای نوعی «مجوز ویژه» به کشتی‌ها است، یعنی عبور سریع از تنگه با پرداخت هزینه اضافی، که احتمالاً با همراهی کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده انجام می‌شود.

پولیتیکو افزود که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.

 

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