ترامپ: روسیه باید جنگ اوکراین را متوقف کند
ئیسجمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت با تأکید بر لزوم پایان جنگ اوکراین، از روسیه خواست برای رسیدن به توافق اقدام کند و اعلام کرد واشنگتن برای توقف این درگیری ادامهدار تلاش خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، خواستار پایان جنگ اوکراین شد و تأکید کرد روسیه باید برای رسیدن به توافق اقدام کند.
وی در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، این جنگ را «سخیف» توصیف کرد و گفت: «روسیه باید به توافق برسد.»
ترامپ همچنین اعلام کرد: «تمام تلاش خود را برای پایان دادن به این جنگ انجام خواهم داد.»
او با اشاره به تلفات سنگین دو طرف درگیری، افزود که هم روسیه و هم اوکراین خسارتهای انسانی قابل توجهی متحمل شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که دولت او قصد دارد تمرکز بیشتری بر پرونده اوکراین داشته باشد و این موضوع را نه به دلایل مالی، بلکه به خاطر ابعاد انسانی آن دنبال میکند.
ترامپ همچنین گفت دلیل اصلی ورود او به این موضوع، جلوگیری از ادامه تلفات انسانی است و افزود: «نمیخواهم هر ماه هزاران جوان جان خود را از دست بدهند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نشست گروه هفت با محوریت بررسی جنگ اوکراین و افزایش فشارها بر روسیه در فرانسه ادامه دارد.