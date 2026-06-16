به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» نوشت: اکثر رهبران عرب، توافق آتش‌بسی را که انتظار می‌رود به جنگ کنونی میان ایران از یک سو و ایالات متحده آمریکا و دولت اشغالگر اسرائیل از سوی دیگر پایان دهد، از فاصله‌ای دور و از جایگاه تماشاگران دنبال می‌کنند؛ گویی نمایندگان کشورهایی در سیاره مریخ هستند، نه در منطقه خاورمیانه که جنگ در سرزمین‌ها، تنگه‌ها و دریاهای آن در جریان است.

در طول چهار ماه گذشته از این جنگ که با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، هیچ‌یک از دولت‌های عربی حتی یک نشست برای بررسی این جنگ و خطرات آن برای منطقه، امنیت، ثبات و اقتصاد آن برگزار نکرده‌اند؛ چه رسد به برگزاری اجلاس سران. و خطرناک‌تر از آن این است که به‌اصطلاح «اتحادیه عرب» نیز هیچ اقدامی نکرده و حتی یک جلسه، ولو در سطح نمایندگان دائم، تشکیل نداده است.

اگر این توافق آمریکا و ایران در توقف جنگ، چه به‌طور موقت و چه دائمی، موفق شود، ممکن است به نزدیکی آمریکا و ایران منجر شود؛ نزدیکی‌ای که قطعا به زیان عرب‌ها خواهد بود، کسانی که از روز اول در خندق آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. و ۲۱ کشور عربی (از مجموع ۲۲ کشور) با شتاب بیانیه‌هایی در محکومیت ایران—به‌عنوان طرف مورد تجاوز—صادر کردند، اما همین کار را علیه دو کشور متجاوز یعنی آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل انجام ندادند؛ امری که نشان‌دهنده نهایت حماقت و کوتاه‌بینی استراتژیک است.

بگذارید توضیح بیشتری بدهیم: رهبران عرب از روز اول پرچم دشمنی با ایران را بر اساس این فرض برافراشتند که تجاوز آمریکا و اسرائیل سریع و قاطع خواهد بود و به تسلیم ایران منجر می‌شود؛ اما «رهبران» عرب و مشاوران «نابغه» آنان پیش‌بینی نکردند که ایران بیش از صد روز مقاومت خواهد کرد و تهدیدهای خود را به عمل تبدیل می‌کند؛ با حملات موشکی دردناک و ویرانگر در عمق سرزمین فلسطین اشغالی و سرنگونی بیش از ۳۵ هواپیمای آمریکایی، از جمله دو فروند از تاج‌های زرین نیروی هوایی آمریکا (اف-۳۵)، علاوه بر پهپادهای MQ-9 که از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی آمریکا هستند و به دلیل سقوط‌های پیاپی مانند مگس‌ها در جبهه‌های نبرد از خدمت خارج شدند.

همسایه ایرانی، اگرچه از این جنگ پیروز بیرون نیامد، اما بی‌تردید شکست‌خورده نیز نیست؛ بلکه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بزرگ ظاهر شد که حرف می‌زند و عمل می‌کند و هرگز متحدان خود را در لبنان و یمن رها نمی‌کند، برای حفظ «وحدت جبهه‌ها» و قدردانی از کسانی که در کنار او ایستادند، به‌ویژه حزب‌الله در لبنان.

این دردناک و شرم‌آور است که این موضع کوتاه‌بینانه و این سطح از حماقت استراتژیک عربی بدون پاداش از سوی «دوست» آمریکایی نخواهد ماند؛ پاداشی که به شکل تأسیس صندوق بازسازی ایران خواهد بود، با تصمیم آمریکا و با سرمایه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهارات مستند تأکید کرده است که کشورهای عربی خلیج فارس این صندوق را تأمین مالی خواهند کرد و ایالات متحده حتی یک دلار از پول مالیات‌دهندگان خود برای این هدف پرداخت نخواهد کرد.

نکته قابل توجه این است که اکثر رهبران کشورهای خلیج فارس که ترامپ آنان را برای دیدار در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه جهت بررسی این موضوع دعوت کرده بود، بلافاصله راهی پاریس شدند و دعوت را پذیرفتند، به‌جز شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که به دلیل مشغله‌های قبلی از حضور عذرخواهی کرد؛ و این در عرف دیپلماتیک به معنای «رد» و گفتن یک «نه» بزرگ است. امیدواریم این موضع تأیید یا تقویت شود و به عدم مشارکت در این صندوق تبدیل گردد، زیرا عربستان در تخریب ایران مشارکت نداشته و اجازه عبور موشک‌ها و هواپیماهای هدف‌گیرنده ایران را از آسمان خود نداده است؛ یا دست‌کم اطلاعات موجود تا این لحظه چنین می‌گوید.

کسانی که باید این صندوق ایران را تأمین مالی کنند، کشورهایی هستند که این تجاوز را آغاز کردند و هواپیماها و موشک‌هایشان این کشور اسلامی را بمباران کردند و بخش زیادی از زیرساخت‌های آن را ویران ساختند و صدها—اگر نه هزاران—شهروند بی‌گناه را کشتند، از جمله دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب ایران. و منظور ما در درجه اول آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل است.

ما هرگز فرقه‌گرا یا نژادپرست نبوده‌ایم و در کنار متجاوزان به سرزمین و امت خود—چه عربی و چه اسلامی—قرار نخواهیم گرفت، و نیز در کنار رهبران عربی همدست آنان نخواهیم ایستاد. ما قویا مخالف آن هستیم که از پول امت و ملت‌های ما برای پاک کردن ویرانی‌ها و آثار تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران یا هر کشور و ملت دیگری استفاده شود. ما همواره در کنار عدالت و حق، و در حمایت از مظلومان در برابر متجاوزان خواهیم ایستاد؛ و آمریکا و «اسرائیل» در صدر آنان هستند… و روزها در پیش است تا حقیقت روشن شود.

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