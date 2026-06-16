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واشنگتن درخواست تل‌آویو برای اطلاع از متن تفاهم با ایران را نپذیرفت

واشنگتن درخواست تل‌آویو برای اطلاع از متن تفاهم با ایران را نپذیرفت
کد خبر : 1800209
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شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد دولت آمریکا درخواست اسرائیل برای مشاهده متن تفاهمات با ایران را رد کرده و جزئیات این توافق همچنان محرمانه مانده است.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد دولت آمریکا درخواست اسرائیل برای دسترسی به متن «یادداشت تفاهم» میان واشنگتن و تهران را رد کرده است. بر این اساس، تل‌آویو همچنان از جزئیات کامل توافقی که قرار است روز جمعه در سوئیس به‌صورت رسمی امضا شود، بی‌اطلاع است.

در این گزارش آمده است که هم‌زمان با این موضوع، فضای مبهمی پیرامون مفاد توافق ادامه دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات داخلی در دولت دونالد ترامپ نیز افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که نشست خبری ویژه‌ای درباره این توافق برگزار خواهد کرد و متن سند را «کلمه به کلمه» تشریح می‌کند، اما تاکنون زمان دقیق انتشار کامل توافق مشخص نشده است.

این رسانه همچنین تأکید کرده است که تاکنون هیچ نسخه رسمی از یادداشت تفاهم منتشر نشده و تنها برخی گزارش‌های غیررسمی در رسانه‌ها درباره مفاد احتمالی آن منتشر شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، به برخی ادعاها درباره محتوای توافق اشاره شده که بر اساس آن، این یادداشت شامل ۱۴ بند عنوان شده است که شامل از جمله موضوعاتی مانند عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، رفع محدودیت‌های تنگه هرمز، لغو تحریم‌های ایران، آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده و همچنین طرح بازسازی گسترده برای ایران است.

هم‌زمان، رویترز نیز به نقل از منابع مرتبط با حزب‌الله گزارش داده است که این گروه از ایران تضمینی دریافت کرده که موضوع عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان در مراحل بعدی مذاکرات با آمریکا مطرح خواهد شد؛ هرچند این موضوع به‌عنوان شرط اولیه توافق مطرح نیست.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وزیر امنیت داخلی اسرائیل تأکید کرده ارتش این رژیم از مواضع خود در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

 

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