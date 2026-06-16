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تلگراف:

فشار اروپا بر ترامپ، جهت حمایت از ایجاد آلترناتیو راهبردی برای تنگه هرمز

فشار اروپا بر ترامپ، جهت حمایت از ایجاد آلترناتیو راهبردی برای تنگه هرمز
کد خبر : 1799983
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روزنامه انگلیسی تلگراف گزارش داد که رهبران اروپا قصد دارند تا بر رئیس‌جمهور آمریکا فشار وارد کنند تا از ایجاد آلترناتیوهای راهبری برای تنگه هرمز حمایت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، روزنامه تلگراف به نقل از منابع گزارش داد، که رهبران اروپایی قصد دارند بر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، فشار وارد کنند تا  از طرح‌هایی برای ایجاد آلترناتیوهای راهبردی برای تنگه هرمز حمایت کند.

روزنامه انگلیسی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: «بحث درباره کاهش وابستگی به تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان، در دستور کار اصلی نشست گروه ۷  که این هفته در شهر ایویان‌له‌بان فرانسه برگزار می‌شود قرار  گرفته است».

این رویکرد پس از اعلام توافق اولیه میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ چندماهه و بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده است.

بر اساس گزارش،انتظار می‌رود انگلیس و فرانسه در جریان این نشست، طرحی درباره ائتلاف اروپایی برای کاهش وابستگی به این گذرگاه ارائه داده و در عین حال واشنگتن را به مشارکت در یک تلاش بلندمدت بین‌المللی برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک مرتبط با تنگه هرمز ترغیب کنند.

 

 

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