آمریکا: هیچ کاهش نظامی در منطقه پیش از پیشرفت مذاکرات ایران انجام نمیشود
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه تا زمان مشاهده پیشرفت ملموس در مذاکرات با ایران در منطقه باقی خواهند ماند و هیچ برنامهای برای کاهش حضور نظامی در شرایط فعلی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، این مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با خبرنگاران، جزئیات مربوط به توافق اخیر میان واشنگتن و تهران را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در طول دوره مذاکرات ۶۰ روزه در منطقه خاورمیانه باقی خواهند ماند، افزود: انتظار میرود اجرای مفاد توافق پس از امضای «یادداشت تفاهم» در روز جمعه آغاز شود.
این مقام مدعی شد که ایالات متحده تنها در صورت مشاهده پیشرفت مثبت و ملموس در روند مذاکرات، اقدام به کاهش حضور نظامی خود در منطقه خواهد کرد.
به گفته وی، تا آن زمان تمامی نیروهای آمریکایی در موقعیتهای فعلی خود مستقر باقی میمانند و تغییری در آرایش نظامی صورت نخواهد گرفت.
او همچنین تصریح کرد: «ما میخواهیم شاهد پایبندی ایران به تعهدات خود در خصوص کنار گذاشتن برنامه هستهای باشیم.»
بر اساس این توافق، در صورت دستیابی به یک توافق نهایی، روند کاهش تدریجی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه پیشبینی شده است.
برآوردها نشان میدهد حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی تحت فرماندهی مرکزی (سنتکام) در خاورمیانه مستقر هستند.
در چارچوب این استقرار، سه ناو هواپیمابر و بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما نیز در منطقه حضور دارند و واحدهای مختلف نیروی دریایی نیز ماموریتهای عملیاتی خود را در این محدوده انجام میدهند.
روز یکشنبه شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داده بود که بر اساس آن، قرار است درگیریهای نظامی در جبهههای مختلف، از جمله لبنان، متوقف شود.