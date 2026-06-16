به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش‌های منتشرشده درباره پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار از سوی واشنگتن به ایران را رد کرد و آن را «اخبار جعلی» خواند.

ترامپ در اظهاراتی تاکید کرد: «اخباری که مدعی پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار به ایران هستند کاملا نادرست است و توسط دموکرات‌های احمق ترویج شده‌اند.»

وی همچنین با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران پذیرفته است که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره توافقات اخیر میان واشنگتن و تهران همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا ادامه دارد.

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