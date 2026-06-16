ترامپ: دموکراتهای احمق اخبار دروغ درباره ایران منتشر میکنند
دونالد ترامپ با رد گزارشهای مربوط به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار به ایران، این ادعاها را «جعلی» و ساختهوپرداخته جریانهای دموکرات در آمریکا توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گزارشهای منتشرشده درباره پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار از سوی واشنگتن به ایران را رد کرد و آن را «اخبار جعلی» خواند.
ترامپ در اظهاراتی تاکید کرد: «اخباری که مدعی پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار به ایران هستند کاملا نادرست است و توسط دموکراتهای احمق ترویج شدهاند.»
وی همچنین با اشاره به موضوع برنامه هستهای ایران مدعی شد: «ایران پذیرفته است که هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثها و گمانهزنیها درباره توافقات اخیر میان واشنگتن و تهران همچنان در محافل سیاسی و رسانهای آمریکا ادامه دارد.