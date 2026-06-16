به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده حدود یک‌ونیم صفحه است و بیش از آنکه یک توافق تفصیلی باشد، چارچوبی کلی برای مذاکرات و توافقات بعدی به شمار می‌رود.

ونس در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان نیوز» اظهار داشت این سند به‌صورت عمدی به شکل کلی تدوین شده و بسیاری از جزئیات آن قرار است در جریان مذاکرات فنی و کارشناسی آینده مشخص شود. به گفته وی، هدف اصلی تفاهم‌نامه ایجاد سازوکاری است که براساس آن ایران در ازای پایبندی به تعهدات خود از مزایای توافق بهره‌مند شود.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به بند نخست این سند، مدعی شد که تهران متعهد به «صلح و ثبات منطقه‌ای» خواهد بود. وی همچنین ادعا کرد بخشی از این تعهد از نگاه واشنگتن شامل توقف حمایت مالی از گروه‌هایی است که آمریکا آن‌ها را سازمان‌های تروریستی معرفی می‌کند.

ونس گفت: «آنچه در بند نخست آمده این است که ایران، همانند ایالات متحده، به صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند خواهد بود.»

وی در ادامه ادعا کرد: «ایرانی‌ها باید حمایت مالی از سازمان‌های خشونت‌طلب و همچنین اقداماتی را که از دید ما به بی‌ثباتی منطقه منجر می‌شود، متوقف کنند.»

اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا پس از آن مطرح می‌شود که تهران و واشنگتن روز دوشنبه از دستیابی به یک توافق چارچوبی خبر دادند؛ توافقی که مقام‌های دو طرف آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها و بازگشت ثبات به منطقه توصیف کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده است متن کامل تفاهم‌نامه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده منتشر خواهد شد و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه در ژنو برگزار می‌شود.

در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با تأکید بر حفظ عزت و کرامت ملت ایران اعلام کرده است جمهوری اسلامی آماده ارائه تضمین‌های لازم درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود و نقش‌آفرینی در ثبات منطقه است.

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