«مرد ماموریتهای سخت و نگهبان اسرار»؛ مشاور مخفی ترامپ کیست؟
در حالی که فضای سیاسی واشنگتن همچنان تحت تأثیر تصمیمات ترامپ قرار دارد، نام «بوریس اپشتاین» بهعنوان یکی از مشاوران نزدیک و تأثیرگذار او بیش از پیش مطرح شده است؛ فردی که به گفته منابع آگاه، نقش مهمی در مدیریت بحرانها و پروندههای حقوقی رئیسجمهور آمریکا ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، در فضای سیاسی پرتنش و دوقطبی دولت دونالد ترامپ، بوریس اپشتاین بهعنوان یکی از چهرههای پشتپرده و در عین حال اثرگذار در حلقه قدرت رئیسجمهور آمریکا شناخته میشود؛ فردی که برخی رسانهها از او با عنوان «مرد مأموریتهای سخت» و «نگهبان اسرار» یاد میکنند.
بر اساس گزارش وبسایت آمریکایی «اکسیوس»، اپشتاین از جمله مشاورانی است که علاوه بر حضور در جلسات حساس، بهطور مستقیم در روند تصمیمسازیهای کاخ سفید نقش دارد. دونالد ترامپ او را فردی بسیار نزدیک به خود میداند و حتی در برخی موارد، گفتوگوهای طولانی و مکرری با او در جریان تصمیمات مهم سیاسی دارد.
گزارشها حاکی است اپشتاین بهعنوان مشاور ارشد حقوقی ترامپ، در مدیریت بخش مهمی از پروندههای قضایی و دعاوی حقوقی رئیسجمهور آمریکا علیه رسانهها و شرکتهای بزرگ فناوری نقش محوری داشته است؛ پروندههایی که برخی از آنها به توافقهای مالی سنگین یا پیروزی حقوقی ترامپ منجر شدهاند.
به گفته منابع آگاه، اپشتاین در شکلدهی راهبرد حقوقی «مقابله حداکثری» نقش داشته است؛ رویکردی که بر پیگیری همهجانبه پروندهها و عدم عقبنشینی در برابر فشارهای قضایی استوار است و در دورههای انتخاباتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در عین حال، برخی از مشاوران و نزدیکان دولت آمریکا او را چهرهای کاملا وفادار به ترامپ توصیف میکنند که نقش پررنگی در پشتیبانی سیاسی و رسانهای از رئیسجمهور دارد؛ هرچند برخی منتقدان معتقدند او گاهی با ارائه طرحهای پرریسک، بر فضای تصمیمگیری تأثیر میگذارد.
بوریس اپشتاین متولد مسکو است و در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده است. او فعالیت حرفهای خود را در حوزه بانکداری سرمایهگذاری آغاز کرد و سپس وارد عرصه سیاست و مشاوره رسانهای شد.
اپشتاین در سال ۲۰۱۶ در کارزار انتخاباتی ترامپ نقش رسانهای داشت و در سالهای بعد به یکی از چهرههای کلیدی تیم حقوقی و سیاسی او تبدیل شد؛ بهویژه در پروندههای قضایی و مناقشات سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۰.
بر اساس این گزارش، او در سالهای اخیر جایگاه خود را در حلقه نزدیک رئیسجمهور تثبیت کرده و از سوی برخی منابع بهعنوان یکی از افراد بسیار بانفوذ در ساختار غیررسمی تصمیمسازی کاخ سفید شناخته میشود؛ جایگاهی که همچنان با ابهام و بحثهای داخلی در واشنگتن همراه است.