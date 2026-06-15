نتانیاهو: توافق با ایران ما را محدود نمیکند؛ در لبنان باقی میمانیم
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تکرار مواضع تهدیدآمیز علیه ایران و حزبالله، از ادامه حضور نظامی اسرائیل در منطقه امنیتی لبنان خبر داد و گفت تلآویو برای همه سناریوها آماده است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای این رژیم در منطقه موسوم به «منطقه امنیتی حائل» در لبنان باقی خواهند ماند و تلآویو تلاش میکند آزادی عمل نظامی خود را در این منطقه حفظ کند.
وی در یک نشست خبری پس از اعلام توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران، مدعی شد جنگ با ایران یکی از اهداف اصلی خود را محقق کرده و به گفته او، «خطر فوری نابودی» علیه اسرائیل از بین رفته است.
نتانیاهو همچنین ادعا کرد ایران در صورت ادامه روند کنونی، به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تا زمانی که او در قدرت باشد، ایران به چنین تسلیحاتی دسترسی نخواهد داشت.
وی با اشاره به تحولات اخیر گفت: «جنگ هنوز پایان نیافته است» و اسرائیل باید همواره در وضعیت آمادهباش باقی بماند و در صورت لزوم از خود دفاع کند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ادامه اظهار داشت این موضع نهتنها درباره ایران، بلکه درباره گروههای متحد آن در منطقه از جمله حزبالله لبنان و انصارالله یمن نیز صدق میکند.
وی همچنین مدعی شد اسرائیل بر بخشهایی از لبنان که به گفته او برای این رژیم تهدید محسوب میشود، تسلط دارد و در آینده نیز این حضور ادامه خواهد داشت.
نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود گفت توافق میان آمریکا و ایران توسط دونالد ترامپ به امضا رسیده و این موضوع تصمیمی آمریکایی است، اما تلآویو منافع و ملاحظات امنیتی خاص خود را دنبال میکند.
او تأکید کرد اسرائیل در منطقه امنیتی لبنان باقی خواهد ماند و تلاش میکند آزادی عمل نظامی خود را در این مناطق حفظ کند و از آنچه «دستاوردهای امنیتی» خواند دفاع نماید.