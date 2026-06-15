به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای این رژیم در منطقه موسوم به «منطقه امنیتی حائل» در لبنان باقی خواهند ماند و تل‌آویو تلاش می‌کند آزادی عمل نظامی خود را در این منطقه حفظ کند.

وی در یک نشست خبری پس از اعلام توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران، مدعی شد جنگ با ایران یکی از اهداف اصلی خود را محقق کرده و به گفته او، «خطر فوری نابودی» علیه اسرائیل از بین رفته است.

نتانیاهو همچنین ادعا کرد ایران در صورت ادامه روند کنونی، به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تا زمانی که او در قدرت باشد، ایران به چنین تسلیحاتی دسترسی نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات اخیر گفت: «جنگ هنوز پایان نیافته است» و اسرائیل باید همواره در وضعیت آماده‌باش باقی بماند و در صورت لزوم از خود دفاع کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه اظهار داشت این موضع نه‌تنها درباره ایران، بلکه درباره گروه‌های متحد آن در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن نیز صدق می‌کند.

وی همچنین مدعی شد اسرائیل بر بخش‌هایی از لبنان که به گفته او برای این رژیم تهدید محسوب می‌شود، تسلط دارد و در آینده نیز این حضور ادامه خواهد داشت.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود گفت توافق میان آمریکا و ایران توسط دونالد ترامپ به امضا رسیده و این موضوع تصمیمی آمریکایی است، اما تل‌آویو منافع و ملاحظات امنیتی خاص خود را دنبال می‌کند.

او تأکید کرد اسرائیل در منطقه امنیتی لبنان باقی خواهد ماند و تلاش می‌کند آزادی عمل نظامی خود را در این مناطق حفظ کند و از آنچه «دستاوردهای امنیتی» خواند دفاع نماید.

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