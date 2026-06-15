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حزب‌ الله از توافق ایران و آمریکا و آتش‌بس در لبنان استقبال کرد

حزب‌ الله از توافق ایران و آمریکا و آتش‌بس در لبنان استقبال کرد
کد خبر : 1799676
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حزب‌ الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از دستیابی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به یادداشت تفاهمی که به برقراری آتش‌بس فراگیر در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان منجر شده است، استقبال کرد و آن را دستاوردی بزرگ برای ایران و محور مقاومت دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، حزب‌ الله در این بیانیه، این توافق را نتیجه ایستادگی، مقاومت و فداکاری‌های ملت و رهبری ایران توصیف کرد و از نقش آیت‌ الله سید مجتبی خامنه‌ای، رئیس‌ جمهور، دولت، نیروهای مسلح و مردم ایران در تحقق این دستاورد قدردانی نمود.

حزب‌ الله همچنین از حمایت‌های ایران از لبنان، مردم این کشور و مقاومت اسلامی تقدیر کرد و تاکید نمود که تهران همواره بر حضور لبنان در هرگونه توافقی که به توقف جنگ و حفظ حقوق این کشور منجر شود، پافشاری کرده است.

این جنبش ضمن قدردانی از کشورهای مشارکت‌ کننده در روند دستیابی به توافق، بر ضرورت بهره‌گیری لبنان از فضای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت حاکمیت ملی، آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و تقویت وحدت داخلی تاکید کرد.

حزب‌ الله همچنین از مردم لبنان، به‌ ویژه ساکنان مناطق مرزی و آوارگان، به خاطر صبر و پایداری در برابر حملات رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و از آنان خواست تا زمان اعلام دستورالعمل‌های رسمی، برای بازگشت به مناطق خود شکیبا باشند.

در پایان، حزب‌ الله تاکید کرد که مقاومت همچنان به حق مشروع لبنان برای دفاع از سرزمین، ملت و حاکمیت خود پایبند است و تا تحقق خروج کامل اشغالگران، آزادی اسرا و بازسازی مناطق آسیب‌ دیده به مسیر خود ادامه خواهد داد.

این جنبش همچنین از همه جریان‌های سیاسی لبنان خواست برای حفظ منافع ملی و تقویت وحدت داخلی همکاری کنند.

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