ترامپ: ونس در مراسم امضای «یادداشت تفاهم» با ایران حضور خواهد داشت/ متن کامل بهزودی منتشر میشود
رئیسجمهور آمریکا با اعلام اینکه معاون او، در مراسم امضای یادداشت تفاهم با ایران، در روز جمعه در ژنو، شرکت خواهد کر، تأکید کرد که واشنگتن متن کامل این یادداشت را بهزودی منتشر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امروز- دوشنبه- گفت که یادداشت تفاهمی با ایران به امضا رسیده است و بر اساس آن، موضوع تنگه هرمز نیز در دستور کار قرار دارد. او مدعی شد این گذرگاه آبی «بهصورت جزئی» باز شده و قرار است در روزهای آینده بهطور کامل بازگشایی شود.
ترامپ این اظهارات را در جریان حضور خود در شهر ایویان فرانسه برای شرکت در نشست گروه هفت مطرح کرد و گفت ایران در چارچوب این توافق پذیرفته است که به سلاح هستهای دست پیدا نکند؛ موضوعی که به گفته او، محور اصلی اختلافات میان دو طرف بوده است.
او همچنین اعلام کرد جیدی ونس، معاونش، در مراسم رسمی امضای این توافق که برای روز جمعه برنامهریزی شده حضور خواهد داشت. ترامپ افزود واشنگتن قصد دارد متن کامل یادداشت تفاهم را بهزودی منتشر کند.
در همین حال، ترامپ گفت کاهش تحریمها علیه ایران به «رفتار تهران» بستگی خواهد داشت و افزود که بازگشایی کامل تنگه هرمز پس از اقدامات فنی از جمله «پاکسازی» مسیر انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، این یادداشت تفاهم را «گامی مهم» توصیف کرد و گفت این روند میتواند به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. او همچنین اعلام کرد فرانسه در صورت درخواست ایالات متحده، آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند.
جیدی ونس نیز در اظهاراتی جداگانه گفت این توافق بهصورت الکترونیکی میان طرفها امضا شده و مراسم رسمی آن روز جمعه برگزار خواهد شد. او افزود دولت آمریکا قصد دارد متن کامل توافق را در همین هفته منتشر کند تا «افکار عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرد».
ونس همچنین اظهار داشت که این توافق به ایران امکان میدهد در صورت پایبندی به تعهدات خود و پذیرش نظارت بر برنامه هستهای، به اقتصاد جهانی بازگردد.
او در عین حال گفت برخی جزئیات مربوط به داراییهای مسدودشده ایران در حال بررسی در مذاکرات فنی است که پس از امضای رسمی ادامه خواهد یافت و تأکید کرد برخی گزارشها درباره آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار «دقیق نیست».
ونس در پایان گفت رفع تحریمها مشروط به پایبندی ایران به تعهدات بلندمدت در چارچوب این توافق خواهد بود.