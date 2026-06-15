به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جی دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که هنوز جزئیات زیادی در مورد توافق تهران و واشنگتن وجود دارد که باید روشن شود.

وی به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «یک فرآیند راستی‌آزمایی دو مرحله‌ای در مورد ‌یران وجود خواهد داشت.»

وی افزود: «انتظار داریم تنگه هرمز برای مدت طولانی باز و بدون عوارض باقی بماند.»

ونس در ادامه عنوان کرد: «هنوز جزئیات زیادی در مورد توافق وجود دارد که باید روشن شود.»

وی در ادامه گفت: «خواهیم دید که آیا ‌تهران مایل به امتیاز دادن است یا خیر.»

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