پاکستان روز جمعه ناظر مراسم امضای تفاهمنامه ایران-آمریکا در ژنو خواهد بود
نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که این کشور روز جمعه ناظر مراسم امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا در سوئیس خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد که این کشور روز جمعه ناظر امضای توافقنامه آمریکا و ایران در سوئیس خواهد بود.
به گزارش الجزیره، شریف در جلسه مجلس ملی در اسلام آباد گفت: «پس از سه ماه و ۱۶ روز تلاش بینظیر، توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبههها، از جمله ایران، آمریکا و لبنان، اعلام شده است».
پاکستان ماههاست که میانجی کلیدی میان ایران و آمریکا بوده است.