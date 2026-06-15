به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد که این کشور روز جمعه ناظر امضای توافق‌نامه آمریکا و ایران در سوئیس خواهد بود.

به گزارش الجزیره، شریف در جلسه مجلس ملی در اسلام آباد گفت: «پس از سه ماه و ۱۶ روز تلاش بی‌نظیر، توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله ایران، آمریکا و لبنان، اعلام شده است».

پاکستان ماه‌هاست که میانجی کلیدی میان ایران و آمریکا بوده است.

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