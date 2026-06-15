عراق:
از توافق ایران و آمریکا استقبال میکنیم
وزارت خارجه عراق در بیانیه از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عراق اعلام کرد که این کشور از یادداشت تفاهم به دستآمده میان ایران و آمریکا استقبال میکند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «ما کاملا از تلاشها برای تقویت گفتوگو و اولویت دادن به راهحلهای دیپلماتیک در رسیدگی به بحرانها و درگیریها حمایت میکنیم و به دولتهای پاکستان و قطر به دلیل تلاشهای میانجیگرانه و حمایتشان از روند مذاکرات با هدف پایان دادن به عملیات نظامی تبریک میگوییم».
وزارت خارجه عراق همچنین نسبت به اعلام بازگشایی قریبالوقوع تنگه هرمز به روی ترافیک دریایی عادی ابراز خرسندی کرد.