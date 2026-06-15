گزارش از حادثه دریایی در نزدیکی سواحل یمن

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز -دوشنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از وقوع حادثه امنیتی در نزدیکی سواحل یمن خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه امنیتی در فاصله ۱۴ مایل دریایی آب‌های جنوب سواحل یمن، دریافت کرده است.

در این گزارش اعلام شد: «یک قایق کوچک به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و سرنشینان آن اقدام به تیراندازی به سمت کشتی کرده و تلاش کردند تا وارد آن شوند».

این سازمان در گزارش خود افزود: «مقامات در حال تحقیقات درباره این حادثه هستند».

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