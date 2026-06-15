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رایزنی مقامات کره شمالی و ویتنام درباره گسترش همکاری‌ها میان دو کشور

رایزنی مقامات کره شمالی و ویتنام درباره گسترش همکاری‌ها میان دو کشور
کد خبر : 1799387
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رسانه‌ها گزارش دادند که مقامات کره شمالی و ویتنام، درباره راه‌های تقویت همکاری در زمینه امنیت عمومی و اجرای قانون گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌ها امروز -دوشنبه- گزارش دادند که کره شمالی و ویتنام، در پیونگ یانگ مذاکراتی را برای بررسی راه‌های تقویت همکاری در زمینه امنیت عمومی و اجرای قانون برگزار کردند.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که «پانگ تو-سوپ»، وزیر امنیت عمومی کره شمالی، و «لونگ تام کوانگ»، همتای ویتنامی وی، روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند و موفقیت‌ها و تجربیات به دست آمده توسط سازمان‌های امنیت عمومی در زمینه اجرای قانون را به اشتراک گذاشتند.

این خبرگزاری اعلام کرد که این طرفین در این دیدار همچنین درباره مسائل گسترش و توسعه تبادلات و همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کردند.

این هیئت ویتنامی در سلسله سفرهای مقامات این کشور به کره شمالی، روز شنبه وارد وارد پیونگ یانگ شد.

ماه گذشته، «لو هوآی ترونگ»، وزیر خارجه ویتنام، به پیونگ یانگ سفر و با «جو یونگ-وون»، رئیس کمیته دائمی مجمع عالی خلق، و «چو سون-هوی»، وزیر خارجه کره شمالی، دیدار کرد.

این سفر پس از نشستی در ماه اکتبر میان «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، و «تو لام»، رئیس جمهور ویتنام انجام شد که اولین سفر یک رهبر ارشد ویتنامی به کره شمالی در ۱۸ سال گذشته به شمار می‌رود.

 

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