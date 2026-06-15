خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی از توافق تهران-واشنگتن

استقبال قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی از توافق تهران-واشنگتن
کد خبر : 1799283
لینک کوتاه کپی شد.

قانون‌گذاران آمریکایی به توافق میان این کشور و ایران واکنش نشان دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قانون‌گذاران آمریکایی به توافق میان این کشور و ایران واکنش نشان دادند.

«کریس کونز»، سناتور ایالت دلاور گفت که اگرچه این توافق اوضاع را در «مسیر درست» پیش می‌برد، اما چندین سوال باقی مانده است. او هشدار داد که تفسیرهای متضاد از آنچه توافق شده است می‌تواند خطراتی را ایجاد کند.

وی گفت: «این واقعیت که ما هیچ متنی از توافق ندیده‌ایم، در حالی که او و رهبران ایران بار دیگر درباره آنچه توافق شده است، حرف‌های متفاوتی می‌زنند، نشان می‌دهد که چرا باید فوراً شاهد این توافق باشیم.»

او افزود: «در حالی که آتش‌بس و مذاکرات یک تحول مثبت هستند، تاکنون این جنگ انتخابی فقط باعث شده است که نیروهای نظامی و غیرنظامیان آمریکایی امنیت کمتری داشته باشند و بسیاری از سوالات کلیدی بی‌پاسخ یا بی‌پاسخ باقی بمانند.»

«کریس مورفی» عضو کمیته روابط خارجی سنا، گفت که این توافق «تسلیم شدن در برابر ایران» است، اما ایالات متحده باید «از این بابت خوشحال باشد زیرا هر روز که این جنگ دیوانه‌وار و غیرقانونی ادامه می‌یابد، ما ضعیف‌تر می‌شویم».

مورفی گفت: «جنگ بیشتر فقط اوضاع را بدتر می‌کند.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی