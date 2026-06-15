استقبال قانونگذاران دموکرات آمریکایی از توافق تهران-واشنگتن
قانونگذاران آمریکایی به توافق میان این کشور و ایران واکنش نشان دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قانونگذاران آمریکایی به توافق میان این کشور و ایران واکنش نشان دادند.
«کریس کونز»، سناتور ایالت دلاور گفت که اگرچه این توافق اوضاع را در «مسیر درست» پیش میبرد، اما چندین سوال باقی مانده است. او هشدار داد که تفسیرهای متضاد از آنچه توافق شده است میتواند خطراتی را ایجاد کند.
وی گفت: «این واقعیت که ما هیچ متنی از توافق ندیدهایم، در حالی که او و رهبران ایران بار دیگر درباره آنچه توافق شده است، حرفهای متفاوتی میزنند، نشان میدهد که چرا باید فوراً شاهد این توافق باشیم.»
او افزود: «در حالی که آتشبس و مذاکرات یک تحول مثبت هستند، تاکنون این جنگ انتخابی فقط باعث شده است که نیروهای نظامی و غیرنظامیان آمریکایی امنیت کمتری داشته باشند و بسیاری از سوالات کلیدی بیپاسخ یا بیپاسخ باقی بمانند.»
«کریس مورفی» عضو کمیته روابط خارجی سنا، گفت که این توافق «تسلیم شدن در برابر ایران» است، اما ایالات متحده باید «از این بابت خوشحال باشد زیرا هر روز که این جنگ دیوانهوار و غیرقانونی ادامه مییابد، ما ضعیفتر میشویم».
مورفی گفت: «جنگ بیشتر فقط اوضاع را بدتر میکند.»