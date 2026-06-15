به گزارش ایلنا، در حالی‌که واشنگتن و تهران از دستیابی به توافقی برای پایان تنش‌ها و آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات خبر داده‌اند، روابط میان آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر پرونده ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز به صراحت اعلام کرد که حملات اخیر اسرائیل می‌توانست روند دستیابی به توافق نهایی با ایران را با شکست مواجه کند. وی همچنین با لحنی کم‌سابقه از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و او را سیاستمداری «بسیار سرسخت و دشوار» توصیف کرد.

ترامپ در ادامه گفت که نتانیاهو باید قدردان حمایت‌های آمریکا باشد و تأکید کرد اقدامات تل‌آویو در مقطع حساس مذاکرات، خطر تشدید بحران را افزایش داده بود.

همزمان رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی از افزایش تنش میان دو طرف خبر داده‌اند. شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ از حملات اسرائیل به لبنان به‌شدت خشمگین شده و در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اسرائیل، انتقادات تندی را مطرح کرده است.

با این حال، برخی مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند که حمله اخیر اسرائیل به لبنان در نهایت موجب تسریع روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران شده است؛ ادعایی که همزمان با ادامه رایزنی‌ها درباره جزئیات توافق مطرح می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، ترامپ در تماس تلفنی روز یکشنبه، نتانیاهو را در جریان آخرین تحولات مربوط به توافق با ایران قرار داده است. با این وجود، اختلاف دیدگاه دو طرف درباره ادامه عملیات نظامی در لبنان همچنان پابرجاست.

شبکه «آی۲۴ نیوز» نیز گزارش داده است که رئیس‌جمهور آمریکا پس از حمله اخیر به لبنان، از عملکرد نتانیاهو به‌شدت انتقاد کرده و آن را فاقد محاسبه سیاسی و راهبردی دانسته است.

ترامپ در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز نیز فاش کرد که شخصا با نتانیاهو تماس گرفته و نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل هشدار داده است. وی تاکید کرد هرگونه عملیات جدید در لبنان می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق گسترده‌تر با ایران را با خطر جدی مواجه کند.

این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان با واکنش تند تهران همراه شده است. ایران ضمن محکوم کردن این اقدام، آمریکا را مسئول تبعات آن دانسته و فرماندهان نظامی کشور نیز از پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز سخن گفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، یکی از محورهای اصلی اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو، موضوع آتش‌بس در لبنان است. در حالی که دولت آمریکا خواستار کاهش تنش‌ها برای حفظ فضای مذاکرات با ایران است، اسرائیل بر ادامه آزادی عمل نظامی خود در لبنان تأکید دارد. از سوی دیگر، توقف کامل درگیری‌ها در لبنان از جمله مطالبات مهم ایران در روند توافق عنوان شده است.

تحلیلگران معتقدند همزمانی پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا با افزایش اختلافات میان کاخ سفید و تل‌آویو، می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری معادلات جدید در منطقه باشد؛ معادلاتی که پرونده ایران در مرکز آن قرار گرفته است.

انتهای پیام/