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رسانه عبری: ایران پیشنهاد مالی ترامپ درباره لبنان را رد کرد

رسانه عبری: ایران پیشنهاد مالی ترامپ درباره لبنان را رد کرد
کد خبر : 1799070
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شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران با رد پیشنهاد مالی دونالد ترامپ برای خویشتنداری در برابر واکنش احتمالی به حمله اخیر، اعلام کرده است در آینده نزدیک پاسخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی ادعایی نوشت، ایران اعلام کرده است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، پیشنهادی مالی در ازای مهار واکنش تهران مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، این پیشنهاد با هدف جلوگیری از پاسخ احتمالی ایران به حمله اخیر به ضاحیه جنوبی بیروت ارائه شده است.

این رسانه مدعی شده است که ایران این پیشنهاد را رد کرده و تأکید داشته است که در آینده نزدیک به تحولات اخیر واکنش نشان خواهد داد.

 

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