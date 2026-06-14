به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌زودی از ارائه یک «امتیاز» به ایران در ازای خویشتنداری تهران در واکنش به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت خبر خواهد داد.

بر اساس این گزارش، ترامپ قصد دارد در چارچوب تحولات اخیر منطقه، مشوق یا امتیازی را برای ایران اعلام کند؛ موضوعی که در ارتباط با تنش‌های اخیر پس از حمله به ضاحیه مطرح شده است.

این منبع عبری تصریح کرد که برآوردها در تل‌آویو حاکی از آن است که تلاش‌های دونالد ترامپ برای جلوگیری از انجام حمله ایران، با موفقیت همراه خواهد شد.

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