هشدار درباره افزایش خطر حمله مستقیم موشکی چین به استرالیا
یک اندیشکده استرالیایی در گزارشی تازه نسبت به افزایش توان نظامی و موشکی چین هشدار داده و اعلام کرده است که پکن در حال حاضر از قابلیت حمله مستقیم به خاک استرالیا برخوردار است؛ موضوعی که بهگفته این گزارش در دهه آینده میتواند تشدید شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «موسسه لوئی» در گزارشی تحلیلی اعلام کرد چین در نتیجه توسعه سریع توان موشکی خود، از جمله موشکهای دوربرد، فراصوت و سامانههای مستقر بر روی کشتیها و زیردریاییها، در موقعیتی قرار گرفته که میتواند اهدافی در خاک استرالیا را هدف قرار دهد.
بر اساس این گزارش، اصلیترین تهدید علیه استرالیا را موشکهایی تشکیل میدهند که از دریا پرتاب میشوند، همچنین نسل جدیدی از موشکهای بالستیک میانبرد که قادرند از خاک چین به اهدافی در استرالیا برسند.
بر این اساس، توان تهاجمی چین طی دهه آینده با افزایش تعداد موشکهای بالستیک میانبرد از نوع «دیاف-۲۷» و همچنین توسعه احتمالی موشکهای قارهپیما با قابلیت حمل کلاهکهای متعارف، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود برد این نوع موشکها بین ۵ تا ۸ هزار کیلومتر است.
این اندیشکده در ادامه تصریح میکند که تهدید نظامی مستقیم علیه خاک استرالیا هنوز بهطور کامل در افکار عمومی این کشور درک نشده است، هرچند این ارزیابی صرفا بر پایه توانمندیهای نظامی چین صورت گرفته و به معنای اشاره به نیت سیاسی پکن نیست.
سام روگوین، مدیر برنامه امنیت بینالملل در موسسه لوئی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که گزارش جدید نه رویکردی اغراقآمیز دارد و نه خوشبینانه است، بلکه تلاش میکند تصویری واقعگرایانه از وضعیت امنیتی منطقه ارائه دهد.
وی تاکید کرد: «گسترش ارتش چین مهمترین تحول امنیتی برای استرالیا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون است و باید بحث جدیتری درباره آن در سطح افکار عمومی این کشور شکل بگیرد.»
در ادامه این گزارش آمده است که استرالیا طی سالهای اخیر راهبرد دفاعی خود را در واکنش به گسترش سریع نیروی دریایی چین و افزایش تنشهای پکن و واشنگتن بازنگری کرده و بر سیاست بازدارندگی در مناطق شمالی تمرکز بیشتری گذاشته است.
با این حال، دولت استرالیا تاکنون از طرح علنی سناریوی حمله مستقیم به خاک این کشور خودداری کرده است.
این گزارش در عین حال تأکید میکند که اگرچه تهدیدهای سایبری، اختلال در زیرساختهای ارتباطی و تهدید مسیرهای تجاری همچنان مهمترین چالشهای امنیتی استرالیا محسوب میشوند، اما خطر حمله مستقیم نظامی نیز «واقعی و رو به افزایش» است.
همچنین در بخش پایانی گزارش آمده است که در صورت استقرار موشکهای میانبرد «دانگفنگ-۲۶» در جزایر مصنوعی چین در دریای چین جنوبی، شمال استرالیا در محدوده دسترسی این سامانهها قرار خواهد گرفت.