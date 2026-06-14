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پیشروی روسیه در دونتسک؛ مسکو از تصرف ۱۱۷ ساختمان در کوستیانتینیوکا خبر داد

پیشروی روسیه در دونتسک؛ مسکو از تصرف ۱۱۷ ساختمان در کوستیانتینیوکا خبر داد
کد خبر : 1799015
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وزارت دفاع روسیه با اعلام پیشروی نیروهای این کشور در جبهه‌های مختلف جنگ اوکراین، از کنترل و پاکسازی ۱۱۷ ساختمان در شهر راهبردی «کوستیانتینیوکا» در استان دونتسک خبر داد؛ رخدادی که به گفته مسکو، کی‌یف را ناچار به تخلیه برخی نهادهای دولتی از مناطق مجاور کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه، امروز- یکشنبه- اعلام کرد نیروهای این کشور در ادامه عملیات نظامی خود در شرق اوکراین، پیشروی‌های قابل‌توجهی در محورهای مختلف به دست آورده‌اند و تاکنون موفق شده‌اند ۱۱۷ ساختمان را در شهر راهبردی «کوستیانتینیوکا» واقع در استان دونتسک تحت کنترل و پاکسازی قرار دهند.

بر اساس بیانیه روزانه این وزارتخانه، پیشروی سریع نیروهای روسیه در عمق این منطقه، شرایط میدانی جدیدی ایجاد کرده که مقام‌های اوکراینی را وادار کرده است روند انتقال و تخلیه نهادها و مراکز اداری مهم از شهرهای «کراماتورسک» و «دروژکیفکا» را آغاز کنند. به گفته مسکو، این مراکز به مناطق غربی اوکراین منتقل می‌شوند.

هم‌زمان، جبهه شمالی استان دونتسک در منطقه دونباس شاهد تشدید درگیری‌ها و افزایش تحرکات نظامی است. نیروهای روسیه حملات زمینی خود را در چند محور اصلی از سر گرفته‌اند و تلاش می‌کنند کنترل مناطق باقی‌مانده در شمال این استان را در دست گرفته و مسیر پیشروی به سمت شهر کراماتورسک را هموار کنند.

در حال حاضر سه نبرد اصلی در این جبهه جریان دارد؛ نبردهای لیمان، کوستیانتینیوکا و دوبروپیلیا که مجموعاً اضلاع اصلی عملیات تهاجمی روسیه برای شکستن خطوط دفاعی اوکراین و رسیدن به کراماتورسک را تشکیل می‌دهند.

شهر کراماتورسک که بزرگ‌ترین مرکز شهری تحت کنترل اوکراین در شمال دونتسک به شمار می‌رود، در مقطع کنونی یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی روسیه در شرق اوکراین محسوب می‌شود.

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