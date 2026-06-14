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ترامپ: حمله به ‌بیروت ‌نباید اتفاق می‌افتاد

ترامپ: حمله به ‌بیروت ‌نباید اتفاق می‌افتاد
کد خبر : 1798988
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رئیس‌جمهور آمریکا به حمله اسرائیل به جنوب لبنان واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا به حمله اسرائیل به جنوب لبنان واکنش نشان داد. 

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشیال عنوان کرد: «حمله به ‌بیروت ‌نباید اتفاق می‌افتاد.»

ترامپ افزود: «حمله در بیروت نباید اتفاق می‌افتاد، به خصوص در چنین روز مهمی، زیرا ما به دستیابی به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم.»

ترامپ مدعی شد: «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما حمله‌ای که به آن پاسخ می‌داد بسیار کوچک بود، هیچ‌کس آسیب ندیده، زخمی نشده یا کشته نشده بود و این حمله نباید این روند مهم را مختل کند.»

ترامپ در ادامه خواستار توقف حملات توسط طرفین درگیری شد و افزود: «اسرائیل نباید حمله دیگری به هیچ جای لبنان انجام دهد. اما همچنین نباید حملات بیشتری از سوی هیچ طرف دیگری از جمله حزب‌الله علیه اسرائیل انجام شود.»

وی افزود: «این می‌تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد: بگذارید آن را خراب نکنیم!»

 

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