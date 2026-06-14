به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا به حمله اسرائیل به جنوب لبنان واکنش نشان داد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشیال عنوان کرد: «حمله به ‌بیروت ‌نباید اتفاق می‌افتاد.»

ترامپ افزود: «حمله در بیروت نباید اتفاق می‌افتاد، به خصوص در چنین روز مهمی، زیرا ما به دستیابی به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم.»

ترامپ مدعی شد: «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما حمله‌ای که به آن پاسخ می‌داد بسیار کوچک بود، هیچ‌کس آسیب ندیده، زخمی نشده یا کشته نشده بود و این حمله نباید این روند مهم را مختل کند.»

ترامپ در ادامه خواستار توقف حملات توسط طرفین درگیری شد و افزود: «اسرائیل نباید حمله دیگری به هیچ جای لبنان انجام دهد. اما همچنین نباید حملات بیشتری از سوی هیچ طرف دیگری از جمله حزب‌الله علیه اسرائیل انجام شود.»

وی افزود: «این می‌تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد: بگذارید آن را خراب نکنیم!»

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