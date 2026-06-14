شهادت یک زندانی فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی
کمیسیون امور زندانیان فلسطینی و باشگاه زندانیان فلسطینی (یک سازمان غیردولتی) اعلام کردند که مقامات اسرائیلی به خانواده زندانی فلسطینی ۴۷ ساله، اهل حیفا، خبر شهادت او در زندان گیلبوا را اطلاع دادهاند.
کمیسیون امور زندانیان فلسطینی و باشگاه زندانیان فلسطینی (یک سازمان غیردولتی) اعلام کردند که مقامات اسرائیلی به خانواده «عماد راجح سرحان»، زندانی فلسطینی ۴۷ ساله، اهل حیفا، خبر شهادت او در زندان گیلبوا را اطلاع دادهاند.
این دو سازمان در بیانیهای مشترک توضیح دادند که مقامات اسرائیلی به خانواده این زندانی اطلاع دادهاند که او روز شنبه بر اثر حمله قلبی درگذشته است، اما جزئیات بیشتری در مورد شرایط مرگ یا وضعیت سلامتی او قبل از آن ارائه نکردند.
این سازمانها اعلام کردند که عماد سرحان از ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱ در زندان بوده و در حال گذراندن حکم حبس ابد خود بوده است.