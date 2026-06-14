ادعای رویترز:
بازگشایی تنگه در ازای آزادسازی دارایی و معافیت تحریمی از مفاد تفاهمنامه تهران-واشنگتن است
خبرگزاری رویترز درباره وضع جاری میانجیگری پاکستان در مذاکرات بین آمریکا و ایران مدعی شد که این دو کشور به توافق نزدیکتر شدند اما زمان آن هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز درباره وضع جاری میانجیگری پاکستان در مذاکرات بین آمریکا و ایران مدعی شد که این دو کشور به توافق نزدیکتر شدند اما زمان آن هنوز مشخص نیست.
به نوشته رویترز، منابع هر دو طرف مذاکرات گفتند که تفاهمنامه پیشنهادی خواستار بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده است. مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران پس از آن انجام خواهد شد
در ادامه گزارش آمده است: «پیشنویس مفادی که توسط چندین منبع به رویترز شرح داده شده است، نشان میدهد که ایالات متحده در ازای باز کردن تنگه توسط ایران، میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد و برای صادرات نفت ایران معافیت تحریمیصادر خواهد کرد.»