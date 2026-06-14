رایزنی وزرای خارجه کویت و قطر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جراح جابر الاحمد الصباح»، وزیر خارجه کویت با «محمد عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر تلفنی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، در این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی صورت گرفت.

دو طرف همچنین پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات جاری برای دستیابی به متن نهایی توافق صلح که قرار است میان طرف‌های آمریکایی و ایرانی به امضا برسد را بررسی کردند.

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