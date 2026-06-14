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فاکس‌نیوز: معامله بزرگ میان ایران و آمریکا در حوزه دریایی

فاکس‌نیوز: معامله بزرگ میان ایران و آمریکا در حوزه دریایی
کد خبر : 1798620
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یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شده است واشنگتن و تهران به توافقی «قوی و مهم» دست یافته‌اند؛ توافقی که بر اساس آن، همزمان با بازگشایی تنگه هرمز، محدودیت‌های دریایی در منطقه نیز برداشته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد در دولت آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که به اعتقاد واشنگتن، توافقی «قوی و قابل توجه» با ایران حاصل شده است.

وی مدعی شد بر اساس این توافق، ایران تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین‌المللی باز خواهد کرد و در مقابل، برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه ترددهای دریایی نیز برداشته می‌شود.

این مقام آمریکایی همچنین گفت که همزمان با بازگشایی این گذرگاه راهبردی، محدودیت‌های دریایی مرتبط با بنادر ایران لغو خواهد شد و در مرحله بعد، موضوع پاکسازی و مین‌روبی مسیرهای دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر مدعی شده بود توافق با ایران قرار است روز یکشنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن، تنگه هرمز برای تردد آزاد باز خواهد شد.

ترامپ همچنین در مواضع جداگانه‌ای به پیگیری موضوع برنامه هسته‌ای ایران در مراحل بعدی اشاره کرده است؛ موضوعی که همچنان با ابهام و واکنش‌های مختلف روبه‌روست.

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