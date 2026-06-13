به گزارش ایلنا، شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده سناریوهای اولیه‌ای را برای تأمین و مدیریت مواد هسته‌ای ایران در صورت دستیابی به توافق احتمالی با تهران بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، این طرح‌ها در مراحل ابتدایی قرار دارند و متناسب با تحولات سیاسی و میدانی، در حال بازنگری و تکمیل هستند.

سی‌بی‌اس اعلام کرد برنامه‌ریزان پنتاگون گزینه‌هایی را بررسی کرده‌اند که بر اساس آن، نیروهای آمریکایی در نقاط مختلف خاورمیانه برای پشتیبانی از یک عملیات واکنش سریع مستقر شوند و تیم‌های تخصصی وزارت انرژی آمریکا، از جمله واحدهای مقابله با حوادث هسته‌ای، در فرآیند شناسایی و ایمن‌سازی مواد غنی‌شده مشارکت کنند.

در این سناریوها همچنین نقش نیروهای ویژه ارتش آمریکا و واحدهای تخصصی در حوزه تهدیدات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای برای شناسایی و کنترل ذخایر اورانیوم غنی‌شده مطرح شده است.

این رسانه همچنین به نقل از منابع خود گزارش داد که بررسی چنین گزینه‌هایی حتی پیش از حادثه سرنگونی جنگنده «اف-۱۵ئی» در فروردین‌ماه گذشته نیز در دستور کار پنتاگون قرار داشته است.

با این حال تأکید شده است که این رایزنی‌ها به معنای اتخاذ تصمیم نهایی برای اجرای عملیات نیست و در چارچوب بررسی‌های معمول نظامی انجام می‌شود.

در همین حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز اعلام کرده است که در صورت دستیابی به توافق، بر اساس مفاد آن، اورانیوم غنی‌شده ایران ابتدا در محل امحا شده و سپس از کشور خارج خواهد شد.

وی همچنین افزود پس از امضای توافق، یک بازه زمانی ۶۰ روزه برای مذاکرات فنی در نظر گرفته می‌شود تا جزئیات اجرایی این روند تعیین شود.

همزمان شبکه «سی‌ان‌ان» نیز گزارش داده است که پنتاگون پیش‌تر طرحی برای اجرای عملیات زمینی در داخل ایران با هدف کنترل ذخایر اورانیوم بررسی کرده بود که بنا به این گزارش ادعایی، با دستور دونالد ترامپ متوقف شده است.

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