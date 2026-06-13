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ترامپ:

توافق با ایران فردا امضا می شود

توافق با ایران فردا امضا می شود
کد خبر : 1798462
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رئیس‌جمهور آمریکا گفت که توافق با ایران فردا امضا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که توافق با ایران فردا امضا می‌شود. 

«دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی گفت که قرار است توافق با ایران فردا یکشنبه امضا شود.

 ترامپ گفت: «بلافاصله پس از امضای توافق، تنگه هرمز برای همه باز خواهد شد.»

 ترامپ در این پیام مدعی شد: «در زمان مناسب و پس از آرام شدن اوضاع، وارد خواهیم شد تا غبار هسته‌ای را به دست آوریم.»

وی افزود: «امیدواریم این فرآیند به سرعت و آسانی پیش برود و اگر اینگونه نشود، گزینه بهتری داریم.»

ترامپ مدعی شد: «توافق من با ایران دیواری است که مانع از داشتن هر نوع سلاح هسته‌ای توسط آن‌ها می‌شود.»

وی مدعی شد: «توافق اوباما راهی آسان و هموار به سمت داشتن سلاح هسته‌ای بود، اما توافق من کاملاً برعکس است.»

ترامپ گفت: «روابط ما با ایران کاملاً متفاوت و بسیار بهتر از روابط دولت‌های قبلی است.»

ترامپ مدعی شد: «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد، برخلاف صدها میلیاردی که اوباما به ایران پرداخت.»

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