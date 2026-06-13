به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، از تعیین زمان برگزاری مراسم امضای الکترونیکی توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای روز یکشنبه خبر داده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی وزارت خارجه پاکستان، دو طرف در این گفت‌وگو ضمن استقبال از روند مذاکرات، تأکید کردند که رایزنی‌های میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

در این تماس، وزیر امور خارجه عربستان نیز از نقش و تلاش‌های مستمر پاکستان در حمایت از روند میانجی‌گری و گفت‌وگو طی ماه‌های گذشته قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم مسیر دیپلماسی برای دستیابی به توافق تأکید شد.

همچنین دو مقام ارشد دیپلماتیک درباره نشست آتی وزرای امور خارجه چهار کشور منطقه‌ای موسوم به «R-4» که قرار است اواخر ماه جاری در مصر برگزار شود، تبادل نظر کردند.

اظهارات وزیر امور خارجه پاکستان در حالی مطرح می‌شود که طی ساعات اخیر چندین مقام منطقه‌ای و بین‌المللی از نزدیک شدن مذاکرات ایران و آمریکا به مرحله نهایی سخن گفته‌اند، هرچند مقام‌های ایرانی همچنان تأکید دارند که تا زمان حل‌وفصل همه موضوعات باقی‌مانده، نمی‌توان از نهایی شدن توافق سخن گفت.

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