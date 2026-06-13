یک نفتکش در سواحل عمان هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان خبر داد.

این مرکز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش در سواحل عمان هدف قرار گرفته است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که یک نفتکش در ۶ مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناخته قرار گرفته است.

این سازمان تأکید کرده که این اصابت تلفات جانی به دنبال نداشته است.

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