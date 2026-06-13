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شهباز شریف:

توافق ایران-آمریکا احتمالا ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی خواهد شد

توافق ایران-آمریکا احتمالا ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی خواهد شد
کد خبر : 1798359
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نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی از قریب‌الوقوع بودن دستیابی ایران و آمریکا به توافق خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شهباز شریف»،  نخست وزیر پاکستان، امروز -شنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از قریب‌الوقوع بودن توافق ایران و ایالات متحده خبر داد.

نخست وزیر پاکستان نوشت: «ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک هستیم و احتمالا ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی خواهد شد. پاکستان در حال آماده شدن برای مراسم امضای الکترونیکی توافق صلح آمریکا و ایران به محض تکمیل آن است».

 در این پیام افزوده شد: «پس از امضای توافق، هفته آینده مذاکرات فنی آغاز می‌شود.اطمینان داریم که این توافق تاریخی، صلح پایدار را برقرار خواهد کرد».

 

انتهای پیام/
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