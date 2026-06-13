رویترز مدعی شد که مقامات ایران و‌آمریکا ممکن است روز یکشنبه در ژنو توافق‌نامه را امضا کنند.

رویترز به نقل از یک منبع غربی مدعی شد که توافق‌نامه بین ایالات متحده و ایران می‌تواند تا روز یکشنبه توسط «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، و «محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس ایران، امضا شود و احتمالاً ژنو محل برگزاری آن خواهد بود.

در همین راستا، چندین منبع به رویترز گفتند که پیش‌نویس توافق‌نامه بین ایالات متحده و ایران شامل آغاز آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران توسط واشنگتن و لغو تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران در ازای بازگشایی تنگه هرمز است.

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