خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی چادر در مراسم یک کلیسا در ویرجینیا، ۲۳ کشته و زخمی بر جای گذاشت

واژگونی چادر در مراسم یک کلیسا در ویرجینیا، ۲۳ کشته و زخمی بر جای گذاشت
کد خبر : 1798260
لینک کوتاه کپی شد.

در پی واژگونی یک چادر بزرگ در مراسم یک کلیسا در ایالت ویرجینیا یک نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  مقامات روزگذشته -جمعه- اعلام کردند که پس از واژگونی یک چادر بزرگ در جریان مراسم کلیسایی در فضای باز در ویرجینیا به علت  آب‌وهوای نامساعد، یک نفر کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، این حادثه در کلیسای محلی ایست لیک در مونتا، ویرجینیا، در جریان مراسمی به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کلیسا رخ داد.

مقامات محلی اعلام کردند که یک نفر در محل حادثه جان باخت، در حالی که ۱۱ نفر به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و ۱۱ نفر دیگر به دلیل جراحات جزئی در محل تحت درمان قرار گرفتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی