واژگونی چادر در مراسم یک کلیسا در ویرجینیا، ۲۳ کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات روزگذشته -جمعه- اعلام کردند که پس از واژگونی یک چادر بزرگ در جریان مراسم کلیسایی در فضای باز در ویرجینیا به علت آب‌وهوای نامساعد، یک نفر کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، این حادثه در کلیسای محلی ایست لیک در مونتا، ویرجینیا، در جریان مراسمی به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کلیسا رخ داد.

مقامات محلی اعلام کردند که یک نفر در محل حادثه جان باخت، در حالی که ۱۱ نفر به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و ۱۱ نفر دیگر به دلیل جراحات جزئی در محل تحت درمان قرار گرفتند.

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