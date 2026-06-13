به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «مارات بردی‌یف»، سفیر مامور ویژه وزارت خارجه روسیه در امور گروه ۲۰ به ریانووستی گفت که مسکو اجازه نخواهد داد آمریکا به سلطه در حوزه انرژی جهان دست یابد.

وی اظهار داشت: «روسیه همراه با شرکای خود در چارچوب گروه ۲۰ با چنین تلاش‌هایی مقابله خواهد کرد».

دیپلمات روس خاطرنشان کرد: «ریاست آمریکا بر گروه ۲۰ از هدف فراوانی انرژی می‌گوید، اما سیاست‌های واشنگتن در عمل با این شعار همخوانی ندارد».

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