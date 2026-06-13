خبرگزاری کار ایران
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ادعای واشنگتن پست درباره تماس‌های محرمانه قطر با ایران در ارتباط با تاسیسات راس لفان

ادعای واشنگتن پست درباره تماس‌های محرمانه قطر با ایران در ارتباط با تاسیسات راس لفان
کد خبر : 1798212
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واشنگتن پست به نقل از منابع مدعی شد که قطر در آغاز جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، در تماس‌هایی با تهران خواستار خروج تاسیسات راس لفان از فهرست اهداف احتمالی ایران شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از النشره، واشنگتن پست به نقل از مقامات امنیتی مدعی شد که قطر در آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مذاکرات محرمانه‌ای با تهران انجام داده تا مجتمع راس لفان، بزرگترین تاسیسات تولید گاز طبیعی مایع  جهان، را از فهرست اهداف ایران خارج کند.

بر اساس این گزارش ادعایی، قطر به ایران پیشنهاد توقف یک‌جانبه تولید گاز را داد، اقدامی که می‌توانست قیمت جهانی انرژی را افزایش داده و فشار اقتصادی بر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را برای کوتاه کردن جنگ افزایش دهد.

این مقامات اظهار داشتند که قطر تعهد رسمی از ایران دریافت نکرد، اما در روز سوم جنگ، در بحبوحه تشدید حملات موشکی و پهپادی ایران در خلیج فارس، عملیات در راس لفان را به حالت تعلیق درآورد. مقامات قطری هرگونه توافق محرمانه با ایران را تکذیب کرده و اظهار داشتند که تصمیم به توقف تولید به دلایل امنیتی مربوط به حفاظت از کارگران و زیرساخت‌ها گرفته شده است.

در این گزارش همچنین ادعا شد که آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) و مقامات ارشد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، از اطلاعات مربوط به تماس‌های قطر با ایران آگاه بودند، اما این امر منجر به قطع علنی روابط بین دو طرف نشد.

به گزارش این روزنامه، حمله بعدی ایران به راس لفان، زیرساخت‌هایی را که تقریبا ۲۰ درصد از صادرات گاز طبیعی مایع قطر را تشکیل می‌دهند، آسیب رساند. دوحه تخمین زده است که تعمیرات می‌تواند بین سه تا پنج سال طول بکشد و پیامدهایی برای تامین انرژی جهانی و قراردادهای تامین با چندین کشور واردکننده گاز داشته باشد.

 

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