العربیه مدعی شد:
امضای «اعلامیه اسلامآباد» از راه دور انجام میشود
العربیه به نقل از یک منبع مدعی شد که دیدار ژنو بین هیئتهای ایرانی و آمریکایی به تعویق افتاده است.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، یک منبع آگاه مدعی شد که امضای «اعلامیه اسلامآباد» میان ایران و آمریکا از راه دور انجام میشود و دیدار ژنو در مرحله کنونی به تعویق افتاده است.
بر اساس ادعای این منبع، نشستهای فنی طی مراحل بعدی در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر الحدث نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در طول نشست گروه هفت برای تضمین پایبندی ایران درخواست کمک خواهد کرد.