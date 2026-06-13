خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

العربیه مدعی شد:

امضای «اعلامیه اسلام‌آباد» از راه دور انجام می‌شود

امضای «اعلامیه اسلام‌آباد» از راه دور انجام می‌شود
کد خبر : 1798096
لینک کوتاه کپی شد.

العربیه به نقل از یک منبع مدعی شد که دیدار ژنو بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی به تعویق افتاده است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه،‌ یک منبع آگاه مدعی شد که امضای «اعلامیه اسلام‌آباد» میان ایران و آمریکا از راه دور انجام می‌شود و دیدار ژنو در مرحله کنونی به تعویق افتاده است.

بر اساس ادعای این منبع، نشست‌های فنی طی مراحل بعدی در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر الحدث نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در طول نشست گروه هفت برای تضمین پایبندی ایران درخواست کمک خواهد کرد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی