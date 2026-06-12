شهباز شریف:
متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا تهیه شده است
نخستوزیر پاکستان در پیامی اعلام کرد که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا تهیه شده و پاکستان درحال همکاری با طرفین برای نهایی کردن مراحل بعدی است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان در پیامی اعلام کرد که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا تهیه شده و پاکستان درحال همکاری با طرفین برای نهایی کردن مراحل بعدی است.
شهباز شریف در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حالی که پاکستان به تلاشهای فشرده و مستمر میانجیگری خود ادامه میدهد، ما کاملا از کارزار بیوقفه انتشار اطلاعات نادرست که توسط کسانی به راه افتاده است که میخواهند در توافق صلح کارشکنی کنند، آگاه هستیم.»
وی ادامه داد: «با کنار گذاشتن این هیاهوها، میتوانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد پذیرش توافق صلح تهیه شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف از نزدیک همکاری میکند تا مراحل بعدی نهایی شود. صلح هیچگاه به اندازه امروز نزدیک نبوده است.»